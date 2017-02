Hamilton : "La Formule 1 est obsolète"

Lewis Hamilton s’est fendu d’une attaque en qualifiant la Formule 1 d’"obsolète" sur le plan du divertissement par rapport à d’autres sports.

Le triple champion du monde estime que ce n’est pas la nouvelle réglementation technique qui aidera la F1 à impliquer davantage ses fans.

"La Formule 1 ne décolle pas depuis longtemps, et cela ne sera pas le cas avec le changement de réglementation", a-t-il confié sur les ondes de la BBC.

"Même si elle est toujours bien suivie auprès des fans, elle ne les implique pas suffisamment, a précisé Lewis. J’espère que Liberty Media apportera du sang neuf, des idées nouvelles et que la F1 sera à l’avenir plus proche des passionnés qui continuent de la suivre."

"Elle est obsolète en matière de divertissement par rapport à d’autres sports mondiaux. Elle comble son retard mais il y a encore du boulot."

Le Britannique regrette par ailleurs la sonorité des groupes propulseurs hybrides qui, selon lui, fait perdre aux monoplaces une partie de leur charme.

"Le son des V6 est tout simplement horrible, a-t-il lancé. J’ai eu la chance d’accéder au paddock du Grand Prix de Belgique en 1996, et j’ai eu des frissons jusque dans ma cage thoracique quand Michael Schumacher a fait hurler son V10 en passant devant les stands ! J’étais encore plus fasciné que devant ma télévision."

"Le bruit des monoplaces est une plus-value non négligeable pour la F1, et on ne peut qu'être triste quand on entend le bruit qu’elles émettent aujourd'hui."

