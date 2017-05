Hamilton : "Des évolutions remarquables"

Lewis Hamilton a salué le travail "remarquable" réalisé par son équipe Mercedes, dont les évolutions introduites ce vendredi sur la W08 EQ Power+ fonctionnent "comme prévu".

Le Britannique s’est montré le plus rapide de cette journée d’essais libres, reléguant la première Ferrari – celle de Kimi Räikkönen – à trois dixièmes de seconde.

"La première séance d’essais libres s’est très bien déroulée", commente Hamilton.

"Les conditions de piste n’étaient plus les mêmes durant les EL2, c’était glissant et il y avait de fortes rafales de vent. C’était assez délicat, car il était plus facile de partir à la faute, mais c’était malgré tout bien sympa."

"L’équipe a accompli un travail remarquable avec les évolutions dont nous disposons ici et la voiture fonctionne comme prévu", ajoute Hamilton.

"J’ai bien mieux entamé mon week-end de Grand Prix que je ne l'avais fait à Sotchi, donc je suis content. Mais nous allons garder la tête froide et continuer à travailler, car nous voulons terminer les premiers dimanche."

