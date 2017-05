Hamilton peut égaler les 65 poles de Senna ce samedi

Lewis Hamilton peut égaler les 65 poles de son idole Ayrton Senna ce samedi après-midi dans les rues de la Principauté de Monaco.

Le triple champion du monde de Formule 1 n’a toutefois signé qu’une seule de ses 64 poles à Monaco. C’était en 2015.

"Tout cela me paraît un peu irréel quand je pense que j’ai grandi avec lui en regardant ses Grands Prix, ses vidéos", déclare le pilote Mercedes.

"Je regardais souvent ses images de caméra embarquée ici à Monaco. Aujourd’hui, je me dis que c’est moi qui suis là. Et cela me semble tout aussi dingue que je sois à une pole position de son record, c’est incroyable. Mais je ne ressens aucune pression par rapport à cela."

Le record du plus grand nombre de pole positions (68), détenu par Michael Schumacher, pourrait également être battu par Hamilton cette saison.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter