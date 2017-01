Hamilton : "Je déteste conduire sur la route"

Lewis Hamilton était de passage à Paris hier à l’occasion de la Fashion Week, ainsi que dans l’émission "Quotidien" sur TMC.

Durant l’interview avec Yann Barthès, le triple champion du monde de F1 a avoué qu’il n’aimait pas conduire une voiture sur la route, préférant la moto pour ses déplacements quotidiens.

"Je déteste conduire sur la route. C’est un peu étrange mais je n’aime pas ça", a-t-il confié.

"La moto, ça j’aime bien. Moi, j’habite à Monaco où je me déplace généralement en moto et aujourd’hui j’étais à Paris et il y a tellement de voitures… Je ne sais même pas comment vous arrivez à éviter les accidents !"

"Il y a vraiment des voitures absolument partout, on dirait qu’il n’y a pas de règles, que chacun fait ce qu’il veut. Il y a des carrefours partout, c’est incompréhensible ! Mais apparemment, il y a de bons conducteurs à Paris car il n’y a pas beaucoup d’accidents."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter