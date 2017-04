Hamilton : "Courir de nuit à New York serait super"

Lewis Hamilton soutient les dirigeants de la Formule 1 dans leur souhait d’organiser un Grand Prix nocturne à New York.

En début de semaine, il a été révélé que Liberty Media avait relancé le projet d’un Grand Prix de Formule 1 dans l’Etat du New Jersey avec les gratte-ciels de Manhattan en toile de fond, avec pour objectif que la course puisse avoir lieu dès 2019.

"Courir à New York serait super", a réagi Hamilton ce jeudi dans le paddock de Sotchi.

"Il est clair que nous devons avoir au moins deux Grands Prix aux Etats-Unis si nous voulons rendre la Formule 1 plus populaire dans ce pays. Et organiser une course à New York serait fantastique, le cadre serait incroyable !"

"Après, que la course ait lieu de jour ou de nuit… Je pense que même y courir de jour serait sympa, ou au coucher du soleil avec les gratte-ciels de New York en toile de fond. Cela serait très sympa aussi !"

