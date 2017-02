Hamilton opposé au partage de données entre équipiers

Lewis Hamilton ne verrait pas d'un mauvais oeil à ce que les pilotes d'une même écurie cessent de s'échanger leurs données de télémétrie à l'avenir.

Au cours d'une interview en ligne pour l'un de ses sponsors UBS, le vice-champion du monde 2016 a livré son ressenti sur cette pratique pourtant courante au sein des écuries.

"Quand je suis en piste à faire mon job, l'autre gars peut tout voir, tout analyser, déclare le Britannique. Ca ne devrait plus être autorisé. J'en ai déjà parlé à l'équipe, ça ne m'intéresse pas de comparer mes données avec celles de mon équipier."

"Je n'ai rien contre le fait que des ingénieurs échangent les datas entre eux, poursuit-il. Mais je pense qu'un pilote ne devrait pas étudier celles de son équipier."

"Evidemment, il y a des moments dans une saison où vous ne disposez que d'un temps très limité pour faire mille et une changements sur la voiture, nuance-t-il. Parfois, vous partez dans une mauvaise direction et à moins de vous fiez aux choix de l'autre voiture, vous êtes vite perdu."

"En tant que pilote, vous devez aussi apprendre à trouver vos propres limites et celles de la voiture. Et être capable de les comprendre, soit par vous-même, soit en bénéficiant de l'aide d'autrui. C'est là tout le défi d'être un pilote de course", conclut-il.

Après quatre saisons avec Nico Rosberg à ses côtés, Hamilton aura cette année un nouveau voisin de garage en la personne de Valtteri Bottas.

