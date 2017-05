Hamilton contraint de se priver d’eau en course !

Lewis Hamilton a révélé qu’il avait décidé de renoncer à remplir sa gourde d’eau durant les Grands Prix afin d’économiser du poids.

Comme nous vous le révélions dans cet article, l’équipe Mercedes peine à atteindre le poids minimum de 728 kilos avec sa nouvelle monoplace de Formule 1, la W08 EQ Power +, qui serait encore trop lourde d’un peu plus de 3 kilos selon des bruits de paddock.

A l’inverse, la Ferrari SF70H est légèrement en-dessous du poids minimum. Cela permet aux pilotes de la Scuderia, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, de disposer de plus de lest pour mieux régler l’équilibre de leur monoplace.

Compte tenu de la bataille intense que se livrent Ferrari et Mercedes depuis le début de la saison, Hamilton a donc décidé de ne plus remplir sa gourde d’eau afin d’économiser un ou deux kilos supplémentaires.

Ce manque d’hydratation, alors que les F1 de 2017 sont nettement plus physique à piloter, pourrait expliquer pourquoi Hamilton semblait épuisé dans les derniers tours de course du Grand Prix d’Espagne dimanche passé quand il communiquait avec son équipe par radio.

