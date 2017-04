Hamilton : "Comprendre ce qui n'a pas été"

Crédité du quatrième chrono, Lewis Hamilton avait la mine des mauvais jours à l’issue des qualifications du Grand Prix de Russie.

Le Britannique a concédé plus d’une demi-seconde au poleman Sebastian Vettel et a admis qu'il avait fait l’essentiel de son retard dans le dernier secteur du circuit.

Le pilote Mercedes aura pour objectif de revenir à hauteur des Ferrari en course.

"Je n’étais tout simplement pas assez rapide aujourd’hui, déplore Hamilton. Il faut que je comprenne ce qui n’a pas fonctionné."

"J’ai perdu une demi-seconde dans le dernier secteur. C’est là que tout mon retard se forme par rapport aux Ferrari. Nous avons du pain sur la planche si nous voulons revenir à leur hauteur."

"Demain est un autre jour et tout reste à faire, ajoute Lewis. Je peux toujours jouer un rôle dimanche. Les Ferrari étaient certes les plus rapides aujourd’hui et elles l’ont généralement été en course depuis le début de l’année. Ce sera donc intéressant de voir où nous nous situerons par rapport à elles demain. Je veux aller de l’avant et j’espère connaître une course meilleure que mes qualifications."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter