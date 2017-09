Hamilton : "Comme dans un rêve"

En étant le premier pilote à s'imposer deux fois consécutivement cette saison, Lewis Hamilton a repris les commandes au championnat du monde des pilotes après avoir mené de bout en bout à Monza.

Les Mercedes ont signé un imparable doublé dans ce Grand Prix d'Italie, Valtteri Bottas jouant son rôle de lieutenant sans jamais vraiment inquiéter son leader.

"J'apprécie beaucoup l'énergie des tifosi et je les respecte énormément, mais aujourd'hui la Mercedes était plus puissante que la Ferrari, a précisé Hamilton sur le podium. Le team a fait un travail exceptionnel et Valtteri aussi juste derrière moi, donc c'est un bon résultat pour toute l'équipe."

"Le départ était difficile car il y avait très peu de grip sur la nouvel asphalte, a-t-il constaté. Heureusement tout s'est bien passé et la voiture s'est comportée comme dans un rêve. Avec toute l'écurie et Valtteri, nous parvenons à maximiser les performances, c'est vraiment fantastique et cela donne confiance pour la suite."

