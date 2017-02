Hamilton : "Certains pilotes vendraient leur mère"

Lewis Hamilton déclare qu’il n’accorde pas vraiment d’importance au fait qu’il sera associé à un nouvel équipier pour la saison de Formule 1 à venir.

Le triple champion du monde de F1 fera équipe avec Valtteri Bottas chez Mercedes cette année, le Finlandais ayant été choisi pour pallier le départ de Nico Rosberg, parti à la retraite.

"Ce n’est pas vraiment quelque chose à quoi je pense beaucoup", a indiqué Hamilton à UBS quand la banque lui a demandé dans une interview ce qu’il pensait de son changement d’équipier.

"Je le connais vraiment très peu, mais ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, à quel point il ira vite, à quel point il s’adaptera rapidement, comment il gèrera la pression… Toutes les choses de ce genre."

"Je dirais que la chose la plus fascinante est la façon d’agir de mes adversaires, jusqu’où ils sont prêts à aller. Certains pilotes vendraient leur mère pour gagner une course, vendraient leur âme, et d’autres pilotes agiraient différemment, et ce sera intéressant de voir où Valtteri se situera", poursuit Hamilton.

"Les Finlandais sont généralement des gens adorables, très calmes et très détendus. Donc, il y a plein de choses positives à l’avoir dans l’équipe, rien que par sa nationalité finlandaise."

