Hamilton : "Une belle bagarre"

Pour son deux centième Grand Prix, Lewis Hamilton a relancé la course au titre en battant son rival Sebastian Vettel aujourd'hui à Spa pour réduire son retard au classement du championnat à 7 points. Les deux grands adversaires de cette saison 2018 se sont livrés une intense bataille tout au long des 44 tours de course, mais le Britannique a conservé le contrôle jusqu'au bout.

"Ce fut une belle bagarre, a reconnu Lewis sur le podium. Seb a mené un dur combat, mais mon objectif était de gagner et nous l'avons réalisé, c'est l'essentiel. Quel circuit magnifique et quel public ! Le support des fans est très visible ici, même si les drapeaux anglais sont parfois noyés dans une marée orange... Merci aussi au team qui fait un boulot fantastique, nous avons vraiment connu un bon week-end."

"Je suis venu pour la première fois assister à un Grand Prix ici avec mon père en 1996, se souvient-il. C'est un endroit très particulier, le berceau de la course automobile. Ce jour-là, j'ai été bluffé par les pilotes et ma vocation est née, donc j'espère qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui rêvent de devenir pilotes... Il faut y croire, viser l'excellence, et vos rêves peuvent devenir réalité."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.