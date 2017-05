Hamilton accuse Ferrari d’avoir fait perdre Räikkönen

Lewis Hamilton a accusé la Scuderia Ferrari d’avoir délibérément fait perdre Kimi Räikkönen ce dimanche à Monaco pour faire gagner Sebastian Vettel à la place.

Parti de la pole position, Iceman était parvenu à conserver sa première place à l’extinction des feux rouges et était parti pour remporter sa première victoire depuis 2013.

Ferrari l’a toutefois rappelé aux stands au 34ème des 78 tours de course alors que rien ne l’obligeait à le faire. Cela a eu pour conséquence de le faire ressortir dans le trafic, alors que Vettel a eu la piste dégagée pendant cinq tours supplémentaires, ce qui lui a permis de dépasser Räikkönen à la faveur des arrêts au stand.

Si Ferrari a fermement démenti que sa stratégie était destinée à avantager Vettel, actuel leader du championnat, Hamilton n’en croit pas un mot.

"Il est tout à fait clair que Ferrari a donné la préférence à leur pilote numéro un et qu’ils font tout leur possible pour faire en sorte que Sebastian inscrive le plus grand nombre de points possible à chaque course", a déclaré le triple champion du monde à la BBC.

"Sur un circuit comme Monaco, c’est franchement très rare que la voiture de tête se fasse dépasser à la faveur des arrêts au stand sauf si l’équipe décide de favoriser l’autre voiture."

Septième à l’arrivée, Hamilton concède désormais 25 points à Vettel au championnat à quatorze Grands Prix de la fin de la saison.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.