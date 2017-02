Mercedes a tenu compte du souhait de Hamilton

Lewis Hamilton a reçu la garantie de Mercedes que son équipe de course ne serait pas à nouveau modifiée en marge de cette nouvelle saison de Formule 1.

Dans une interview accordée à la chaîne Channel 4 en décembre dernier, le triple champion du monde de Formule 1 avait mis en garde son équipe contre tout nouveau changement de mécaniciens et d’ingénieurs.

En marge de la saison 2016, Mercedes avait décidé de mélanger les mécaniciens et les ingénieurs de ses deux pilotes. Six membres de l’équipe de course de Hamilton étaient passés dans celle de Rosberg, et inversement.

Cette décision n’avait absolument pas plu au pilote britannique, qui l’avait plusieurs fois répété l’an dernier.

"Je veux garder tous mes ingénieurs, tous mes mécaniciens. Il n’y a pas une seule personne qui doit partir", avait-il déclaré à Channel 4.

"Je suis maintenant leur seul champion du monde, donc j’espère qu’ils respecteront cela et qu’ils apprécieront toute la détermination dont je ferai preuve en 2017."

Désormais en position de force chez Mercedes suite au départ inattendu de Rosberg de la Formule 1, Hamilton a été écouté par son équipe. Il a été confirmé durant la présentation de la nouvelle W08 Hybrid cet après-midi à Silverstone que Mercedes ne mélangerait pas les ingénieurs et les mécaniciens de Hamilton avec ceux de Valtteri Bottas en marge de la saison à venir.

