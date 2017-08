Le Halo peut être amélioré

Après de nombreuses discussions et des tests de solutions alternatives comme l'aeroscreen l'an dernier et le "shield" récemment, la FIA a imposé le Halo comme système de protection des cockpits de F1 dès la saison 2018.

La majorité des écuries était opposée à ce choix mais les autorités sportives sont passés outre sous prétexte de sécurité. La principale raison du refus du Halo par les teams et par certains pilotes relève de l'esthétique de cet appendice, ainsi que du respect de l'ADN de la Formule 1 sous forme de monoplace découverte.

Une version modifiée du Halo est actuellement utilisée en Hongrie par Mercedes en vue de permettre de développer le système. La W08 pilotée par George Russell a ainsi été équipée d'un Halo avec un support frontal plus étroit ce matin à Budapest (photo ci-dessus).

"Le pilier central fait actuellement 20 mm, précise Laurent Mekies, le directeur de la sécurité de la FIA. Nous pensons qu'il y a de la marge pour réduire cette taille au profit de la vision frontale du pilote. Nous le testerons avant la saison prochaine, en allant jusqu'à 16 mm de large, en voyant si cela va dans le bon sens."

"D'autres tests seront menés lors des essais libres sur les Grands Prix, a confié Charlie Whiting, le directeur de course de la F1. Les équipes n'ont pas encore exploré toutes les possibilités de les rendre plus plaisant à regarder. Une fois qu'il seront intégrés dans le design et la décoration des prochaines monoplaces, on finira par s'y habituer..."

