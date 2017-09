Häkkinen : "Pénalisons les équipes, pas les pilotes"

Mika Häkkinen déclare qu’il en a assez de voir des pilotes de Formule 1 écoper de pénalités de grille chaque week-end de Grand Prix à la suite d’un changement non-réglementaire de boîte de vitesses ou de groupe propulseur.

Il est vrai qu’on a atteint des summums lors du récent Grand Prix d’Italie, où seul le poleman Lewis Hamilton s’était élancé de la position à laquelle il s’était qualifié la veille.

Pour le double champion du monde de Formule 1, ce sont les équipes qui devraient être sanctionnées, et non les pilotes, qualifiant le système actuel "d’injuste".

"C’est ridicule qu’un pilote soit relégué en fond de grille car son moteur doit être remplacé, alors que ce n’est pas la faute du pilote mais bien de son équipe", écrit Häkkinen dans sa chronique pour Unibet.

"Recevoir une pénalité quand vous vous comportez mal en piste, c’est tout à fait normal, et cela existait déjà à mon époque. Mais les boîtes de vitesses et les groupes propulseurs sont bien plus complexes que quand je courais en F1, et c’est injuste de pénaliser un pilote quand il doit remplacer l’un ou l’autre."

"Les équipes sont parfaitement conscientes des règles quand elles conçoivent et développent leurs voitures, ou quand elles introduisent des nouveautés. Donc quand elles se plantent, c’est l’équipe – ou le motoriste – qui devrait être pénalisée et non le pilote. Les fans de Formule 1 veulent voir leurs héros pouvoir s’élancer de la position à laquelle ils se sont qualifiés."

"Avec le système actuel, c’est comme si un enfant faisait quelque chose de mal à l’école et que c’était sa famille toute entière qui était punie et non uniquement lui. Cela n’a aucun sens, et les fans de Formule 1 ont vraiment du mal à encaisser que leurs héros soient obligés de partir du fond de la grille de départ à cause d’un changement de boîte de vitesses ou de groupe propulseur."

