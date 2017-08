Häkkinen : "Mercedes travaille en équipe"

Le double champion du monde finlandais Mika Häkkinen se félicite du déroulement actuel du championnat. La bagarre entre Ferrari et Mercedes a relancé l'intérêt pour la compétition en F1 et, lors du dernier Grand Prix en Hongrie, il a particulièrement apprécié l'attitude des pilotes des Flèches d'argent.

"Quand Valtteri s'est écarté pour laisser Hamilton attaquer Räikkönen, j'ai apprécié ce geste qui lui correspond bien, écrit-il sur son blog. Il n'est pas égoïste car il tient compte du travail d'équipe. Bien sûr les grands pilotes de F1 ont un ego, mais ils sont aussi des gars intelligents capables de réaliser l'importance de l'intérêt commun. Aussi, quand j'ai vu Lewis rendre sa place à Bottas à la fin, j'ai compris que c'était la bonne décision."

On savait que le Hungaroring serait favorable aux Ferrari et les résultats en piste l'ont confirmé. En perdant 3 points précieux dans sa lutte pour le titre avec Sebastian Vettel, Lewis Hamilton a fait preuve de panache selon Häkkinen.

"Il ne fait aucun doute que les Mercedes vont revenir aux avant-postes sur les circuits rapides comme Spa et Monza, poursuit Mika. Le duel avec Ferrari va cependant s'intensifier dans la seconde partie de la saison et, dans ce contexte, l'ambiance à l'intérieur des deux équipes peut jouer un rôle certain. Kimi va évidemment servir Seb chez Ferrari, tandis que chez Mercedes les deux pilotes ont encore voix au chapitre ce qui peut s'avérer favorable... ou pas !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.