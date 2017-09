Häkkinen : "Trop de problèmes si je revenais en F1"

Mika Häkkinen est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas revenir en Formule 1 à temps plein pour la saison 2007.

McLaren avait considéré Lewis Hamilton mais aussi le Finlandais pour épauler Fernando Alonso suite au départ précipité de Juan Pablo Montoya.

Le double champion du monde avait effectué des essais fin 2006 à Barcelone mais avait été refroidi par la sophistication trop poussée des monoplaces.

"Je n’oublierai jamais cette séance de tests, se remémore Mika. La veille, j’étais allé voir Lewis faire ses essais et voir également comment les choses avaient changé. A la fin du premier jour, les systèmes informatiques ont lâché. Après que le système ait lâché, j’ai dû utiliser l’ancien qui ne fonctionnait pas avec le moteur."

"L’ensemble n’était pas synchronisé et à chaque fois que je freinais, les roues se bloquaient, ajoute-t-il. Je n’ai pas pu chercher la performance car les roues se bloquaient sans cesse. J’ai piloté toute la journée, j’ai fait beaucoup de tours et tout allait bien. Nous avons tout analysé, je connaissais le problème et nous n’avons pas pu le résoudre."

"C’est la Formule 1. Il faut sans cesse résoudre des problèmes et tout n’est que difficulté. Voulais-je revenir à ça ? Il y avait des raisons à mon départ initial et si je réfléchis, les mêmes problèmes m’attendaient. Heureusement que l’essai n’a donné aucune suite."

