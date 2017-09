Pourquoi Haas n’a pas pris Leclerc ou Giovinazzi pour 2018

Haas conservera un duo de pilotes inchangé pour la saison 2018 de Formule 1.

L’équipe américaine n’a pas souhaité donner sa chance à Charles Leclerc ou Antonio Giovinazzi, les deux pensionnaires de la Ferrari Driver Academy, même en contrepartie d’une ristourne sur les groupes propulseurs clients Ferrari.

Gene Haas, le propriétaire de l’écurie, explique pourquoi.

"Nous ne sommes pas opposés à prendre des pilotes payants, mais si nous tenons compte de notre business model, cela n’a pas vraiment de sens de faire ça", déclare l’homme d’affaires américain.

"Ce n’est pas un secret que cela coûte 60 millions de dollars de mettre une monoplace de F1 en piste pendant toute la saison. Et si quelqu’un – et pas juste Ferrari – vous donne un pilote et propose de vous payer 5 ou 6 millions de dollars en contrepartie, le déficit reste toujours de 55 millions."

"Notre point de vue a toujours été le même : inscrire des points au championnat des constructeurs. Mieux vous êtes placé au classement du championnat en fin de saison, plus vous recevez d’argent. Et c’est ça notre business model. Je pense que Ferrari respecte notre position."

Cela n’a toutefois pas empêché Haas de conclure un accord avec Ferrari pour permettre au pilote de réserve de la Scuderia, Giovinazzi, de disputer sept séances d’essais libres au volant de la VF17 cette saison.

