Haas : "Liberty Media doit être prudent"

Gene Haas, le fondateur et patron du Haas F1 Team, encourage la Formule 1 à faire preuve de prudence dans sa volonté de rééquilibrer les revenus du sport entre les écuries.

Un conseil que l'Américain adresse en particulier à ses compatriotes de Liberty Media, dont le boss Chase Carey prône une meilleure distribution des bénéfices, de manière à rendre la discipline plus viable pour l'ensemble de ses acteurs et non plus uniquement pour les écuries du haut du tableau.

"De mon point de vue, ils (Liberty Media) avancent dans la bonne direction", a confié Haas dans des propos rapportés par Speed Week.

"Ils semblent avoir pas mal de bonne idées, dont certaines montrent des signes encourageants comme l'allégement des restrictions sur les contenus videos partagés en ligne", poursuit-il.

"Mais il n'empêche qu'ils doivent se montrer prudents, nuance-t-il. Certaines équipes du haut du classement sont en F1 depuis 50 ans et il me semble logique qu'elles héritent d'une plus grande part de revenus."

"Je ne veux pas dire par là que les écuries du fond de grille ne doivent pas toucher les sommes auxquelles elles ont droit mais les pilotes et les équipes qui gagnent des courses sont amenés à gagner davantage."

"La F1 ne doit pas tomber dans un socialisme exagéré", conclut le manager américain.

