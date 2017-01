Haas : "Pas facile d'attirer les sponsors"

Gene Haas se déclare satisfait de la première saison de son écurie en F1, tout en admettant que l'équipe américaine doit encore prouver une valeur commerciale aux yeux des sponsors potentiels.

Le Haas F1 Team a défrayé la chronique au début du championnat 2016 quand Romain Grosjean a placé la nouvelle VF-16, conçue en partenariat avec Ferrari et Dallara, dans les points lors de trois des quatre premiers Grands Prix.

Par la suite, les performances du pilote français et de son équipier Esteban Gutiérrez ont été plus inégales, avec un regain de forme en fin de saison quand Grosjean inscrivit un point supplémentaire lors du Grand Prix des USA à Austin. Haas F1 reste cependant financé à 90 % par Haas Automation Inc, la société qui fabrique les machines outils du même nom.

"Notre beau parcours a suscité un certain intérêt de la part de plusieurs compagnies, mais nous n'avons pas encore pu concrétiser un véritable sponsoring, déplore Haas. Il faudra un certain temps pour convaincre des partenaires en prouvant que la visibilité obtenue mondialement mérite des investissements importants."

