Haas : "Notre expérience de la NASCAR nous a aidés"

Gene Haas est revenu une dernière fois sur la saison écoulée qui fut aussi la première de son écurie de F1.

Le Californien a ainsi révélé que les débuts laborieux de son team de NASCAR il y a 15 ans ont été bénéfiques pour la mise en place de son programme en Formule 1.

Pour sa toute première année dans la discipline, Haas F1 Team a terminé au huitième rang du classement des constructeurs grâce aux 29 points marqués par Romain Grosjean.

"Nous avons évité toutes les erreurs que nous avions commises en NASCAR, admet Gene Haas. Cela nous a permis de directement cerner ce qui allait ou pas au sein de notre écurie de Formule 1. L’apprentissage de la NASCAR fut particulièrement laborieux pour nous. Quand nous sommes arrivés en F1, nous nous sommes focalisés non pas sur comment nous travaillions mais plutôt avec qui nous travaillions."

"Je me rappelle de notre première année en NASCAR, quand nous avons débuté en 2002 dans ce championnat, se remémore l’homme d’affaires américain. Ce fut vraiment difficile : nous sommes restés en fond de grille pendant six ans et la chance ne nous souriait pas. La rivalité entre nos pilotes ainsi qu’entre nos chefs d’équipe était très forte. Nous ne pouvions être qu’à la traîne."

