Haas basculera sur 2018 après Singapour

L'écurie américaine Haas F1 Team continue de surprendre par sa bonne tenue un an et demi après ses débuts en Grand Prix, sans souffrir apparemment du classique syndrome de la deuxième saison qui a souvent affecté les nouveaux venus.

Le team principal Gunther Steiner estime que la décision prise l'été dernier de concentrer les ressources de l'écurie et de ses fournisseurs sur la monoplace de 2017 a permis de maintenir un bon niveau de performance.

"Une partie de mon job consiste à planifier notre progression et à ne pas subir de revers, confie l'ingénieur italien. Vous pouvez toujours traverser une période difficile mais si vous parvenez anticiper les événements vous en atténuez les effets. Raisonner logiquement et gérer un budget en tenant compte de tous les paramètres, englobant en cela la saison suivante, c'est la clé d'une continuité sans à-coup."

Haas est parvenu à rester compétitif dès le début du championnat 2017 sans pour autant parvenir à rééditer les résultats chanceux obtenus un an plus tôt. Progressivement, cependant, les VF17 sont dans le coup en accédant de plus en plus souvent à la Q3 et en finissant dans le top 10 à l'arrivée des Grands Prix.

"Nous sommes mieux organisés cette année en tirant les enseignements des leçons de notre première saison, reconnaît-il, et cela nous autorise à consolider notre position au championnat des constructeurs (un rang de mieux qu'en 2017 à pareil stade, ndlr). Le personnel n'a pas beaucoup bougé et la stabilité nous aide à planifier les choses. L'étude du châssis 2018 a déjà commencé avec Dallara et nous savons qu'après Singapour nous consacrerons l'essentiel de nos moyens à la nouvelle voiture, dans le but de progresser encore l'an prochain."

"Nous sommes fiers d'avoir conquis le respect de nos concurrents en parvenant à ce niveau grâce à notre seul sponsor, Haas Automation, sans pouvoir compter jusqu'ici sur les recettes commerciales de la F1, conclut-il. Ce ne sera plus le cas en 2018 car nous aurons alors droit à notre part du prize-money, ayant fini deux fois d'affilée dans le top 10 du championnat constructeurs."

