Haas annonce son programme pour Barcelone

Haas a communiqué son programme pour les huit journées d’essais hivernaux qui auront lieu sur le Circuit de Catalunya, en Espagne, entre le 27 février et le 10 mars.

C’est la nouvelle recrue de l’écurie américaine qui étrennera la VF-17 les 27 et 28 février. Romain Grosjean prendra ensuite le relais les 1er et 2 mars.

Lors de la deuxième session de tests, Magnussen et Grosjean alterneront. Le Danois sera en piste les 7 et 9 mars, le Français les 8 et 10 mars.

La Haas VF-17 sera dévoilée le dimanche 26 février, sur le coup de 15 heures, par le biais d’une présentation qui se déroulera sur Internet.

