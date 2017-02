Gutiérrez se voyait encore chez Haas

Esteban Gutiérrez a admis qu’il était persuadé de conserver son baquet au sein du Haas F1 Team pour la saison à venir.

Plutôt que de conserver le Mexicain, l’écurie américaine a choisi de signer Kevin Magnussen aux côtés de Romain Grosjean pour 2017.

L’ex-pilote Sauber, qui n’a marqué aucun point l’an dernier, a reconnu qu’il s’est montré beaucoup trop confiant à l’idée de rempiler avec Haas.

"J’étais trop sûr de moi quant au fait d’être reconduit pour 2017. Cela s’est finalement retourné contre moi et je suis le seul responsable", a confié Gutiérrez dans une interview accordée à CNN.

"Je me focalisais sur mes performances en piste et j’étais certain d’être repris vu que c’était ce qui était prévu au départ. A la fin de la saison, j’ai remarqué que je n’étais plus en odeur de sainteté et que le timing jouait en ma défaveur. J’ai dès lors perdu mon volant mais je n’en veux à personne au sein de l’équipe pour ce qui est arrivé."

Il n’exclut par ailleurs pas un retour en F1, lui qui disputera les ePrix de Mexico et New York en Formula E cette année : "Je ne ferme jamais la moindre porte. J’aime toujours la Formule 1, et je veux monter en puissance dans le championnat. Si le pilote et son écurie s’impliquent tous les deux à 100% pendant la saison, il y a moyen de faire des beaux progrès."

