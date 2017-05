Günther s'adjuge le Grand Prix de Pau

Maximilian Günther (Prema Powerteam) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Pau, disputé sur trois manches comptants pour le championnat d'Europe de Formule 3 de la FIA.

Le jeune Allemand, troisième d'une Course 1 disputée le samedi, prenait une première option sur la victoire finale en s'adjugeant la Course 2, disputée hier matin, devant le poleman Lando Norris (Carlin) et Callum Ilott (Prema).

Ce dernier se consolait de son abandon prématuré de la première manche alors qu'il s'élançait de la pole. Harrison Newey (Van Amersfoort) terminait quant à lui au quatrième rang là où le Suédois Joel Eriksson, vainqueur inaugural du week-end, devait se retirer au 24ème tour sur accident.

La troisième et dernière course du week-end sur le tracé des Pyrénées démarrait par une domination de Lando Norris. De nouveau en pole, l'espoir couvé par McLaren semblait filer vers une victoire confortable avant qu'un bris de suspension ne l'envoie dans un mur de pneus au 19ème tour. Tout profit pour Günther qui l'emportait devant Illot et l'Estonien Ralf Aron (Hitech GP).

Comme en matinée, Newey s'assurait du top 4 devant Eriksson qui en profitait pour reprendre la tête du classement provisoire à égalité de points avec Norris pour une victoire de plus.

La prochaine étape du championnat européen de Formule 3 se tiendra les 17 et 18 juin sur le tourniquet de l'Hungaroring.

