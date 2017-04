Le groupe stratégique à la rescousse de Honda ?

Le groupe stratégique de la Formule 1, qui réunit les équipes les plus importantes du plateau ainsi que la FIA et le détenteur des droits commerciaux du sport, devrait discuter de la situation difficile dans laquelle se trouve Honda ce lundi.

L’année dernière, la FIA avait indiqué qu’elle allait surveiller les écarts de performance entre les différents motoristes en 2017 et qu’elle demanderait au groupe stratégique d’intervenir si la différence était supérieure à trois dixièmes de seconde au tour.

Honda, qui s’est totalement loupé avec sa spécification 2017, concède pour le moment plus de 120 chevaux de retard à Mercedes, soit l’équivalent de plus d’une seconde au tour.

"Le sujet va être abordé", confirme Eric Boullier, le directeur de la compétition de l’écurie McLaren.

"Compte tenu de notre position [avec notre châssis], je ne suis pas sûr que tout le monde soit favorable à ce que nous ayons un moteur plus performant, mais je pense que cela serait une meilleure chose pour la F1 si nous avions moins de différences entres les moteurs."

"Je ne suis pas en train de dire que nous devrions recevoir de l’aide pour battre le meilleur moteur du plateau, mais nous devrions au moins nous situer dans une marge d’écart de trois dixièmes de seconde au tour."

"Je pense que ce serait plus juste mais aussi meilleur pour la F1. Cela rendrait la Formule 1 plus attrayante pour d’autres constructeurs automobiles si les écarts de performance entre les différents moteurs étaient plus faibles. Et ce serait également bien mieux pour les fans, car le peloton serait plus compact et les courses plus animées."

"Mais je sais que nous évoluons dans un environnement compétitif en F1 et que beaucoup de gens ne souhaitent pas que nous disposions d’un moteur performant", achève Boullier.

