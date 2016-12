Grosjean vise le long terme avec Haas

D'aucuns pensaient que lorsque Romain Grosjean avait rejoint le Haas F1 Team, nouveau venu sur les Grands Prix pour la saison 2016, c'était avec des idées derrière la tête pour rejoindre Ferrari par la suite.

L'écurie américaine n'est cependant pas apparue comme une équipe Ferrari "B" et elle a tenu un rang autrement plus huppé qu'on ne l'imaginait.

Du coup, le pilote français envisage de finir sa carrière chez Haas avec des ambitions élevées.

"Quand j'ai signé avec eux, Gene Haas et Gunther Steiner savaient que je voulais être champion du monde et que j'avais déjà 30 ans, rappelle Romain. Je n'ai plus dix saisons devant moi, peut-être sept ou huit, ce qui est encore long. Le team aussi a des ambitions, cela tombe bien."

"Je ne prétends pas que je refuserais une offre de Ferrari, mais le sujet n'est pas d'actualité, poursuit-il. Je me sens bien dans une équipe où j'ai des responsabilités et où nous prenons la bonne direction. Le challenge d'imposer une écurie américaine est passionnant et je suis heureux de m'y consacrer à fond."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.