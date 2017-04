Grosjean : "Un vendredi très difficile"

Romain Grosjean a vécu une journée éprouvante ce vendredi au circuit de Sotchi, mécontent du comportement de sa monoplace.

Le pilote français, en proie à des problèmes d’équilibre avec sa VF-17, n’a signé que le 14ème temps à l’issue de la deuxième séance d’essais libres, qu’il a terminée à six dixièmes de son équipier Kevin Magnussen.

"Nous avions très peu d’adhérence aujourd’hui. J’ai vraiment lutté avec l’équilibre de ma monoplace", explique-t-il.

"Nous avons également rencontré quelques problèmes avec les freins durant nos longs relais", ajoute Grosjean, qui utilisait pourtant des freins Carbone Industrie et non plus Brembo aujourd’hui.

"Nous devons voir ce que nous pouvons améliorer pour demain mais, globalement, ce fut un vendredi très difficile : la voiture n’est pas performante, elle manque d’appui aussi bien quand le réservoir est vide que rempli."

"J’espère que nous allons pouvoir améliorer la situation ce soir et que nous serons plus proches de Kevin demain et de retour dans le top 10", achève Grosjean.

