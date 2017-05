Grosjean surpris de sa huitième place

Romain Grosjean confie qu’il ne s’attendait pas à signer le huitième temps des qualifications ce samedi à Monaco, surtout après être parti deux fois à la faute en Q1.

Le Français espère qu’il pourra confirmer en course demain.

"La séance ne fut pas simple, on a souffert en Q1", commente le pilote Haas, dans des propos relayés par L’Equipe.

"J’étais à fond mais ça ne passait pas. C’est extrêmement serré, et on est là où on ne devrait pas forcément être, donc ce n’est pas une mauvaise chose. Mais on a eu beaucoup de mal avec les pneus."

"Je suis content d’avoir surmonté ça en qualifs. Ce sera difficile de dépasser, même avec un avantage de deux secondes au tour. Il faudra tout surveiller : les voitures de sécurité, les obstacles, et rester concentré."

Son équipier Kevin Magnussen n’est pas parvenu à passer le cap de la Q2. Il a signé le 13ème temps des qualifications.

