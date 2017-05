Grosjean sauve les meubles chez Haas

Romain Grosjean a inscrit le point de la dixième place au terme du Grand Prix d’Espagne qui s’est déroulé ce dimanche au Circuit de Catalunya.

Le Français a toutefois profité de la crevaison dont a été victime son équipier dans les derniers tours de course pour finir dans le top 10. Sans cet incident, il aurait terminé onzième.

"Eh bien, c’est chouette pour l’équipe de marquer un point, mais c’est dommage que Kevin perde la neuvième place à cause de sa crevaison", commente Grosjean.

"J’ai pris un bon départ, j’ai ensuite dû quitter les limites de la piste au premier virage pour éviter d'être impliqué dans l’accrochage [entre Bottas, Räikkönen et Verstappen]. Cela m’a fait perdre beaucoup de temps. Sans cela, je me serai retrouvé à côté de Hülkenberg ou juste devant lui et ma course aurait été fort différente."

La déception était encore plus grande du côté de Kevin Magnussen, qui tenait fermement la neuvième place jusqu’à sa crevaison survenue en toute fin de course.

"C’est frustrant, peste le Danois. Nous aurions pu finir dans les points aujourd’hui, donc c’est décevant. Nous nous sommes touchés avec Kvyat et c’est ce qui a provoqué la crevaison."

"J’ai donné tout ce que j’avais aujourd’hui et nous aurions dû finir dans les points et obtenir un bon résultat. Je suis franchement déçu."

