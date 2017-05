Grosjean révèle les pilotes qui refusent d'adhérer au GPDA

Romain Grosjean a récemment remplacé Jenson Button en tant que directeur du GPDA, une fonction qu’il se partage avec Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1.

Le Français regrette cependant que tous les pilotes du plateau (titulaires comme réservistes) refusent d’adhérer au GPDA, sachant que le but de l’Association des Grands Prix est justement de défendre les intérêts des pilotes face à la FIA et la FOM.

"La Formule 1 est en train d’évoluer et nous, les pilotes, pourrions jouer un rôle plus important dans cette transformation si nous étions tous unis, les vingt pilotes du plateau et les réservistes", déclare Grosjean, cité par Speed Week.

"Il est normal d’avoir des opinions différentes, mais nous devons unir notre sport. Nous attendons tous davantage de Liberty (les nouveaux propriétaires de la Formule 1, ndlr), et nous pouvons y arriver si nous parlons tous d’une même voix."

Quand il lui a été demandé quels pilotes ne faisaient pas partie de l’association, Grosjean n’a pas hésité une seule seconde à tous les citer.

"Je peux vous dire très précisément qui n’est pas avec nous au sein du GPDA : Hamilton, Bottas, Verstappen, Stroll, Massa, Wehrlein, Sirotkin, Celis, Räikkönen, Hülkenberg et di Resta", révèle-t-il.

"Quand j’ai débuté ma carrière en F1, j’ai tout de suite voulu faire partie de l’association. Je suis donc un peu surpris qu’il y ait tellement de pilotes qui n’en font pas partie aujourd’hui, mais nous allons essayer de les convaincre de nous rejoindre."

