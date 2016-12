Grosjean révèle le déficit de poids de sa Haas

Romain Grosjean révèle que sa monoplace de cette année, la Haas VF-16, était trop lourde, ce qui représentait pour lui un sérieux handicap, aussi bien en qualifications qu’en course.

Cela l’a plusieurs fois empêché de finir dans les points, notamment lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi.

"Toute la saison, j’ai souffert d’un déficit de poids dans la voiture. Je pèse huit kilos de plus qu’Esteban, ce qui représente 0,35 seconde en qualifications", écrit Grosjean dans sa dernière chronique de l’année pour F1i.

"Sur l’ensemble d’un Grand Prix comme Abou Dhabi, où j’étais 10 kilos plus lourd avec l’auto, j’ai perdu 22 secondes. Si vous prenez mon classement final à Yas Marina et retranchez 22 secondes, vous arrivez à la huitième place."

"Cela fait partie des nombreuses choses à peaufiner, et si nous y arrivons nous serons clairement dans le coup. Après, je ne vais pas maigrir plus : je suis déjà assez mince ! Je fais 68 kg pour 1m80 ! La voiture sera plus lourde en 2017 avec le changement de règlement et je sais que nous pouvons faire mieux pour abaisser la masse de la monoplace. Donc pas de régime supplémentaire pour moi !"

Le surpoids de la Haas n’a cependant pas empêché Grosjean d’obtenir d’excellents résultats en début de saison, avec notamment une très belle cinquième place à Bahreïn.

