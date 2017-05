Grosjean perd à pile ou face le droit d’avoir les évolutions !

Romain Grosjean n’utilisera pas avant samedi matin les évolutions apportées par Haas pour le Grand Prix d’Espagne de ce week-end, après avoir perdu à pile ou face.

Ouverture de la saison européenne oblige, toutes les écuries de Formule 1 sont arrivées à Barcelone avec d’importantes nouveautés, mais Haas ne dispose que d’un seul package pour la journée de vendredi.

Pour déterminer qui allait bénéficier des dernières évolutions sur sa monoplace demain, Haas a décidé de la jouer à pile ou face entre ses pilotes, et c’est Kevin Magnussen qui l’a emporté.

"Malheureusement, je devrai attendre jusqu’à samedi pour les utiliser, ce qui n’est bien sûr pas idéal", déplore Grosjean.

"Il n’y a qu’un seul package de disponible pour vendredi et ce n’est pas moi qui l’aurai. C’est embêtant car ce sont des évolutions majeures et j’avancerai dans le flou demain. On l’a joué à pile ou face et je n'ai jamais de chance avec ce genre de tirage !"

