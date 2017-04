Grosjean : "Palmer m'est rentré dedans"

Romain Grosjean et Jolyon Palmer se rejettent la faute pour leur accrochage survenu dans le premier tour de course du Grand Prix de Russie ce dimanche au circuit de Sotchi.

Si le Britannique a déclaré qu’il en voulait au pilote français, Grosjean estime pour sa part qu’il n’a rien à se reprocher et que la responsabilité incombe à son rival de l’écurie Renault.

"J’avais pris un bon départ et j’étais à droite de Palmer, sur la trajectoire intérieure, au moment de freiner", explique Grosjean.

"Je ne sais pas pourquoi il m’est rentré dedans. J’étais là et il m’est rentré dedans. J’ai essayé de tenir ma droite autant que possible mais je ne pouvais pas aller davantage à droite et il m’a heurté."

"Il est ensuite parti en tête-à-queue et m’a de nouveau heurté, ce qui m’a envoyé dans le mur. La voiture était dans un sale état et ma course était terminée."

Les commissaires sportifs du Grand Prix de Russie ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner Grosjean ou Palmer pour cet accrochage.

