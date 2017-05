Grosjean n'apprécie pas la nouvelle bordure

En effectuant le tour du circuit à pied, les pilotes ont découvert quelques nouveautés sur le tracé de la Principauté.

Outre des barrières de protection supplémentaires ici et là, le principal changement intervenu concerne la sortie des esses de la piscine.

Une nouvelle bordure a été placée dans la partie extérieure de la piste pour empêcher les concurrents de couper le point de corde et pour les pénaliser davantage s'ils tirent tout droit.

"Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, s'étonne Romain Grosjean, avant d'ironiser : peut-être pour les Porsche ? Cette espèce de saucisse jaune, on n'a pas intérêt à la toucher avec une F1, car cela ferait office de rampe de lancement !"

"Si l'on heurte la bordure avec l'aileron avant, cela peut vous envoyer directement dans le mur, ajoute-t-il. Auparavant, il y avait une grosse bordure délimitant la piste et, si on l'escaladait trop fort, on perdait de l'adhérence et du temps. Je suis donc surpris de voir ceci..."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter