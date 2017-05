Grosjean : "J’ai pris une grosse rafale de vent"

Piégé par le vent, qui soufflait très fort ce samedi après-midi au Circuit de Catalunya, Romain Grosjean est parti à la faute durant son dernier tour rapide en Q2.

Mais même sans cette erreur, le pilote tricolore, crédité du 14ème temps, ne pense pas qu’il aurait pu viser la Q3 à la régulière aujourd’hui.

"Non, c’était trop chaud pour passer en Q3. J’ai pris une grosse rafale de vent et les voitures sont extrêmement sensibles. Ç’en était fini pour moi", a-t-il expliqué au micro de Canal +.

"Nos nouveautés fonctionnent pas trop mal. Maintenant, nous n’avons pas pu optimiser tous les réglages. Nous avons fait fausse route sur certains points ce week-end et il faut qu’on travaille."

"Dans l’ensemble, nous avons beaucoup de difficultés avec les pneus. On est à la limite partout et on a du mal."

Grosjean a terminé à deux dixièmes du temps de son équipier Kevin Magnussen, qui s'est classé onzième des qualifications aujourd’hui.

