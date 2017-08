Grosjean heureux des progrès de Haas

Dans la première moitié de ce championnat 2017, le Haas F1 Team a déjà égalé le nombre de points inscrits au classement final en 2016 : l'écurie américaine ne souffre donc pas du fameux "syndrome de la deuxième saison", que du contraire. Romain Grosjean se félicite d'ailleurs de l'évolution de son équipe dont la régularité dans ou aux portes du top 10 dénote une belle progression.

"C'est un constat agréable, indique le pilote français. Nous avons déjà autant de points que l'an passé et, sans les soucis rencontrés à Melbourne, on en compterait sans doute six ou huit de plus. L'écurie grandit et nous démontrons que la seconde saison n'est pas forcément synonyme de plongeon ! Je suis très heureux de ces progrès, c'est exactement ce que j'espérais quand j'ai signé avec eux en 2015 : c'est la preuve que le modèle choisi, la coopération étroite avec Ferrari et Dallara, fonctionne bien."

"Nous sommes dans le tableau de marche que nous nous étions fixés, à savoir se battre en milieu de peloton, poursuit Romain. Parfois on est même mieux que prévu, comme en Autriche où on s'est battu avec les top teams, parfois on est moins bien comme à Silverstone où on peinait à suivre le rythme. Généralement, nous avons encore une belle marge de progression, ce qui est encourageant car nous ne sommes toujours pas à 100 % de notre potentiel."

