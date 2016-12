Grosjean : "Haas a un grand potentiel"

Découvrant tout de la F1 cette saison, le Haas F1 Team n'a pas seulement marqué les esprits et ses premiers points, il a surtout gagné le respect du paddock, selon Romain Grosjean.

L'écurie américaine, fondée par Gene Haas, a pu notamment compter sur le soutien technique de Ferrari dans la conception de la VF-16. Un partenariat qui s'est avéré payant d'entrée de jeu lorsque Grosjean marqua 18 points sur les deux premières manches de la saison (6ème à Melbourne, 5ème à Bahreïn).

S'il reconnait que le chemin à parcourir est encore long, le Franco-Suisse est convaincu que l'abnégation de Haas, sur la piste comme en-dehors, a fait taire les derniers sceptiques. De quoi présager un avenir qui s'annonce sous les meilleurs auspices.

"Désormais, nous savons où aller et comment progresser, se réjouit Grosjean. La conception de la voiture de 2017 a commencé depuis longtemps. En début de saison, nous avions eu quelques soucis, notamment au niveau de la fixation de l'aileron-avant. Mais nous avons appris de ces erreurs afin de ne pas les répéter."

"Vu que le team a un an d'ancienneté, tout le monde a pu voir combien la structure est stable et les finances saines, poursuit-il. Nous sommes là sur chaque Grand Prix avec la même envie. Résultat, de plus en plus d'ingénieurs commencent à nous rejoindre."

"Clairement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels s'améliorer. Mais, avec peu d'expérience, nous avons déjà montré un grand potentiel dans tous les domaines. A ce stade, c'est un peu comme un livre ouvert où tout s'apprend et évolue en même temps. Et c'est génial pour nous", conclut Romain.

