Grosjean fulmine : "Oui, je suis énervé, ça fait chier !"

Romain Grosjean a exprimé toute sa colère au micro de Canal+ après être sorti de la piste durant la première partie de la séance qualificative cet après-midi au circuit de Monza, en Italie.

Le Français est parti en aquaplaning dans la ligne droite de départ et d’arrivée, ce qui a poussé la FIA à interrompre la session. Une décision que la fédération aurait dû prendre dès le départ selon Grosjean.

"Je crois que c’est assez clair : quand on se crashe dans les lignes droites, c’est que les conditions ne sont pas faites pour la F1, et là clairement ça ne l’était pas", a-t-il expliqué à la chaîne cryptée.

"Déjà en sortant des stands, j’ai dit à la radio que ça n’était pas des conditions praticables. Qu’est-ce que vous voulez faire ? C’est la qualification, vous ne pouvez pas lâcher dans la ligne droite parce que s’il y a quelqu’un derrière il vous rentre dedans. Vous ne voyez pas non plus ce qu’il y a devant. La voiture est partie en tête-à-queue à plus de 300 km/h sur le huitième rapport."

"Je n’ai pas tapé fort, ça, ça va… Mais on nous casse les c… en Chine. J’ai pris cinq places de pénalité et trois points sur ma licence pour avoir réduit de 45 km/h ma vitesse pour raison de sécurité, et là on nous lance dehors par des conditions qui ne sont absolument pas faites pour la Q1. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? Je trouve que ça n’est pas normal, il y a deux poids deux mesures et, à un moment, il faut qu’on nous écoute."

"Oui, je suis énervé, il y a de la frustration, ça fait chier. Je suis troisième au classement de la séance après mon premier tour rapide, on ne peut pas se relâcher en ligne droite sous la pluie. Ça n’est pas possible sinon on se fait taper par l’arrière."

