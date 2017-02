Grosjean dévoile son casque 2017

C'est sur son compte officiel Twitter que Romain Grosjean a révélé la décoration du casque qu'il portera pour la saison à venir.

Par rapport au modèle de l'an dernier, le design du couvre-chef du Français est quelque peu différent, avec un nouveau positionnement des bandes orangées.

Le bleu est par ailleurs beaucoup plus présent tandis qu'une inscription GROSJEAN se situe au dos du casque.

Here we go!! After some teasing days, here is the design of my 2017 helmet. #R8G #F1 #newhelmet @adripaviot @BsDesignsHelmet #newseason pic.twitter.com/jGnhtFr11T

— Romain Grosjean (@RGrosjean) February 5, 2017