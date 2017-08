Grosjean aux anges

En délicatesse hier au volant de sa Haas VF17, Romain Grosjean est parvenu à inverser la tendance ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le pilote français a réussi à se hisser en Q2, signant le douzième temps des qualifications, à seulement 43 millièmes de Fernando Alonso. De son propre aveu, il n’aurait pas pu espérer mieux aujourd’hui.

"Hier, nous avions essayé différents niveaux d’appui aérodynamique et, clairement, nous avions utilisé une configuration qui était beaucoup trop faible en appui et qui rendait la voiture difficile à conduire", explique-t-il.

"Aujourd’hui, j’étais beaucoup plus heureux du comportement de ma monoplace. C’était un sacré tour en qualifications ! J’aurais pu aller plus vite si j’avais pu bénéficier de l’aspiration de la voiture qui me précédait, mais elle était trop loin devant moi malheureusement."

"Le reste du tour était incroyable. C’est sincèrement le meilleur résultat que nous pouvions obtenir. La voiture était bien réglée et j’ai tout donné, du début à la fin", ajoute-t-il.

"La course sera longue demain, beaucoup de choses pourront se passer. Les pneumatiques devraient également jouer un rôle. Je suis impatient d’y être !"

