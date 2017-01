Grosjean a de "bons espoirs" pour la saison à venir

Romain Grosjean pense que Haas ne devrait pas être pénalisée par l’important changement de règlement technique voulu pour cette saison 2017, même si l’équipe américaine possède des ressources plus limitées que ses rivales.

Le pilote français révèle que Haas a commencé à aborder le nouveau règlement dès la fin de l’année 2015, soit avant même son entrée dans le championnat du monde de Formule 1 en 2016.

"C’est un gros challenge pour l’équipe parce qu’on a beaucoup moins de ressources que les grosses écuries comme Ferrari, Red Bull et Mercedes", explique Grosjean à Sport Auto.

"L’équipe s’est concentrée assez tôt sur ce projet. Dès la fin 2015, début 2016, on a été concentré sur 2017. Du coup, j’ai de bons espoirs qu’on ait pris les bonnes décisions et les bonnes directions."

Grosjean se réjouit également de l’arrivée de Kevin Magnussen dans l’équipe. Le Danois a été préféré à Esteban Gutiérrez pour la saison à venir, après le score vierge réalisé par le pilote mexicain en 2016.

"Il a une expérience intéressante, que ce soit à travers McLaren ou Renault, déclare Grosjean. C’est un pilote qui, on l’a vu, sait marquer des points en course."

"Ça, c’est important pour l’écurie puisque le classement des constructeurs reste important pour Haas. On va voir, avec son expérience, si on arrive à développer encore plus la voiture."

