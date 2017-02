Green : "Nous en saurons plus à Melbourne"

Si Vijay Mallya a martelé que Force India visera le Top 3 au classement des constructeurs cette saison, Andrew Green a fait preuve de plus de retenue.

Le directeur technique de l’écurie indienne estime qu’il faudra attendre le premier Grand Prix de la saison, en Australie, pour connaître le vrai potentiel de la VJM10.

Green a toutefois reconnu que les données recueillies en soufflerie annoncent des performances prometteuses pour 2017.

"On ne sait jamais si nous avons fait du bon travail cet hiver tant que la voiture n’a pas pris la piste et tant que nous n’avons pas pu comparer les informations que nous avons sur papier et celles récoltées sur la piste.", reconnait-il.

"Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et j’estime que nous sommes sur la bonne voie, poursuit le Britannique. Mais nous ne connaîtrons pas notre réel niveau de performances avant les qualifications du Grand Prix d’Australie. En cette période de l’année, il y a toujours un peu d’appréhension vu qu’on ne sait pas si nous nous sommes loupés ou si nous avons extrait le maximum de nos ressources."

"Notre nouvelle monoplace s’est montrée très performante sur simulateur. Il n’y a également aucune raison de douter des données recueillies en soufflerie, lesquelles se sont jamais démenties chez nous ces dernières années. Si cela se concrétise à nouveau cette saison, nous devrions être dans un rythme correct et posséder une bonne voiture dès les premières courses."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.