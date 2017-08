Un Grand Prix dans la Silicon Valley ?

Depuis la reprise des droits commerciaux de la F1 par Liberty Media, des projets de nouveaux Grands Prix sont envisagés ici et là, notamment aux Etats-Unis. Outre la manche américaine courue à Austin (Texas), le CEO Chase Carey a évoqué des possibilités proches de grandes villes comme New York, Miami ou Las Vegas.

Il apparaît maintenant qu'un plan se met en place du côté de la Silicon Valley en Californie, cette région située au sud de San Francisco connue pour réunir toutes les entreprises de haute technologie de la nouvelle économie. San Juan Bautista pourrait être le théâtre du "Motor & Technology Center of Excellence" avec l'ambition d'y accueillir le Grand Prix de la Sillicon Valley.

L'entrepreneur de ce vaste développement est Williams Yao : sa société WY2M projette d'y bâtir un circuit, mais aussi un centre de conférences, un hôtel et des boutiques. "Ce serait l'épicentre de l'innovation, déclare le businessman. La beauté et la sophistication d'une voiture de course pour illustrer un environnement technologique en constante évolution."

Yao s'est adjoint les services de deux personnalités bien connues en F1 : le promoteur Tavo Hellmund (à l'origine du Circuit of The Americas et du retour du Grand Prix du Mexique au calendrier) et l'architecte Hermann Tilke, spécialiste de la conception des nouveaux circuits. Le projet est donc bien encadré et pourrait voir le jour dans les deux années à venir, même si le financement doit encore être complété une fois toutes les autorisations accordées par les autorités locales.

