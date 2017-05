Le GP de Monaco en direct sur Dailymotion !

La 75ème édition du Grand Prix de Monaco sera exceptionnellement retransmise en direct sur la plateforme Dailymotion, propriété du groupe Vivendi, la maison-mère de Canal+.

La retransmission débutera à 13h55 ce dimanche, reprenant les images de C8, qui diffusera également la course en clair.

Ce sont Alexandre Delpérier et l’ancien pilote de F1 Jean-Eric Vergne qui seront aux commentaires sur C8 et Dailymotion, et non Julien Fébreau et Jacques Villeneuve comme sur Canal+.

La législation française ne permet pas d’avoir les mêmes commentaires simultanément pour un même événement sur chaîne payante et sur une chaîne gratuite.

