GP3 : Nouvelle victoire d'Alesi en Course 2

Sous les yeux de son paternel Jean, Giuliano Alesi (Trident) a remporté une nouvelle victoire en GP3 Series ce dimanche matin à Spa-Francorchamps.

L’Avignonnais a profité du mauvais départ de son compatriote Julien Falchero (Campos) pour prendre la tête dès l’extinction des feux.

Le membre de la Ferrari Driver Academy n’allait plus être rejoint et décroche sa troisième victoire de la saison après s’être imposé à Silverstone et sur le Hungaroring.

George Russell (ART Grand Prix) a sonné la charge depuis la huitième place pour finalement terminer au deuxième rang. Mais le protégé de Mercedes fait une bonne affaire au championnat puisque son rival et équipier Jack Aitken a abandonné suite à un contact avec Dorian Boccolacci (Trident).

Ryan Tveter (Trident) se hisse dans le tiercé de tête, l’Américain précédant Nirei Fukuzumi (ART Grand Prix) et Julien Falchero qui prend la cinquième place. Le poulain de Jean-Pierre Jarier signe son meilleur résultat de la saison. Derrière Arjun Maini (Jenzer Motorsport), Anthoine Hubert (ART Grand Prix) a réalisé une folle remontée depuis le fond de grille pour terminer à la septième place.

Au classement provisoire, Russell augmente son leadership avec 137 points contre 101 pour Aitken et 95 pour Fukuzumi. Grâce à sa victoire, Alesi monte au quatrième rang (87 pts) et double Hubert (80 pts). Boccolacci est septième avec 54 unités tandis que Falchero est 14ème avec 11 unités.

