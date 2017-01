Le GP2 toujours l’antichambre de la F1 ?

Bien qu’étant considérés par nombre d’observateurs comme la dernière étape avant la Formule 1, les GP2 Series ont de plus en plus de mal à justifier leur légitimité.

C’est du moins l’avis émis par Svetlana Strelnikova, la directrice que l’écurie Russian Time.

Pour appuyer ses propos, la Russe explique que de plus en plus de pilotes font l’impasse sur le championnat pour directement obtenir un poste en F1.

"Auparavant, un pilote suivait un parcours limpide : vous débutiez en karting, vous alliez ensuite en formules de promotion, puis en Formule 3 et enfin en GP2 ou en Formule Renault 3.5 avant d’obtenir votre place en F1, rappelle Strelnikova. Si de plus en plus de pilotes délaissent cette dernière étape, il faut se poser la question de savoir ce qu’ils veulent vraiment. D’ailleurs, quelle importance leur accorder si vous pouvez y accéder depuis le bas de la pyramide ?"

"La Formule V8 3.5 est considérée comme trop chère, et le GP2 l’est encore plus, reconnait-elle. Carlin ne sera plus là en 2017 et c’est compliqué de trouver des pilotes. Dans un an, nous devrons investir dans de nouvelles voitures et de nouveaux équipements. Cela requiert beaucoup d’argent. Si nous n’avons pas le soutien financier de nos pilotes, c’est impossible à gérer."

Parmi les pilotes titulaires en Formule 1 cette saison, Max Verstappen et Lance Stroll ont directement fait le saut depuis la F3. Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Daniil Kvyat évoluaient en GP3 avant d’être titularisés. Champion GP2 2015, Stoffel Vandoorne a quant à lui obtenu son volant chez McLaren après une saison transitoire en Super Formula. Une compétition japonaise qui accueillera dans ses rangs Pierre Gasly, dernier lauréat en date, cette année.

