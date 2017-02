Le GP2 Series pourrait bientôt changer de nom

Le championnat de GP2 Series pourrait changer de nom en marge de cette nouvelle saison, à en croire nos confrères du magazine britannique Autosport.

L’arrivée de Liberty Media à la tête de la F1 signifie que la société américaine est également désormais le propriétaire des championnats de GP2 et de GP3 Series.

Bernie Ecclestone avait toujours été opposé à ce que le championnat de GP2 Series change de nom pour devenir le championnat de Formule 2.

Les nouveaux dirigeants de la F1, qui ont récemment poussé Ecclestone vers la sortie, trouveraient toutefois plus logique que la discipline qui est supposée être l’antichambre de la Formule 1 porte le nom de Formule 2 et non de GP2.

Des négociations sont actuellement en cours avec la FIA, qui détient les droits du championnat de Formule 2, pour que le GP2 Series devienne le championnat de Formule 2 à partir de cette année.

