Le GP de Monaco davantage suivi sur C8 que sur Canal+

Ce dimanche 28 mai, le Grand Prix de Monaco était pour la première fois retransmis sur une chaîne en clair depuis 2012, dernière année du contrat qui liait TF1 à la Formula One Management (FOM).

Canal+, qui détient les droits de retransmission de la F1 en France jusque fin 2020, avait choisi de retransmettre également le Grand Prix sur C8, la chaîne de la TNT qui fait partie du même groupe (Vivendi).

Selon le site Toutelatele.com, cette 75ème édition du Grand Prix de Monaco a été davantage suivie en clair sur C8 que sur Canal+. La course remportée par Sebastian Vettel a passionné 1,07 million de téléspectateurs entre 13h55 et 15h50 sur C8, qui était alors la deuxième chaîne la plus regardée de France et même leader national sur les hommes de moins de 50 ans (16,1% de PDA).

Sur Canal+, l’émission "La Grille" a été suivie par 498.000 téléspectateurs (4,5% du public présent devant sa télévision) entre 13h05 et 13h50. La course, commentée par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, a réuni environ 700.000 abonnés tandis que le magazine "Formula One" a séduit 238.000 fidèles (2,3% de PDA).

