GP de France : TF1 et France TV ont répondu à l'appel d'offres

Comme l’impose la législation française pour les grands évènements sportifs se déroulant sur le territoire français, le Grand Prix de France de Formule 1 devra être retransmis sur une chaîne gratuite l’an prochain. Et cela ne sera pas nécessairement sur C8, la chaîne gratuite détenue par Canal+.

Comme le révélait le site MediaSportif.fr en juin dernier, le nouveau contrat conclu entre Canal+ et le Formula One Group pour la période 2018-2020 n’inclurait pas les droits de diffusion en clair.

Et Gilles Dufeigneux, le directeur général du Grand Prix de France, a révélé dans une interview parue ce mercredi dans Le Télégramme que la course pourrait être retransmise en clair sur TF1 ou France Télévisions en 2018, et non C8, en parallèle d'une diffusion en crypté sur Canal+.

"Le Grand Prix de France de F1 fait partie de ces évènements sportifs qui, selon la loi, doivent être diffusés sur une chaîne gratuite, à l’instar des Jeux olympiques ou de la finale de la Ligue des champions de football", rappelle-t-il.

"TF1 et France Télévisions se sont positionnées. On connaîtra le résultat de l’appel d’offres de la diffusion en clair à l’automne."

Le Grand Prix de France fera son retour au calendrier de la Formule 1 le 24 juin 2018.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.